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Lübnan Ordusu Suriye Sınırında Çatışma: Bir Asker Yaralı

Lübnan ordusu, Suriye sınırında kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:31
Lübnan Ordusu Suriye Sınırında Çatışma: Bir Asker Yaralı

Lübnan ordusu, Suriye sınırında meydana gelen çatışmada bir askerin yaralandığını resmi olarak açıkladı. Olay, kimliği belirsiz silahlı kişilerin ateş açması ile patlak verdi.

Açıklamaya göre, Lübnan-Suriye sınırında yer alan Yenta ve Raşeya beldeleri yakınındaki El-Esved Vadisi bölgesinde, Lübnan askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Sınırdan ateş açan kişiler tarafından açılan ateşe karşılık veren devriye görevindeki Lübnan askerleriyle, çatışma yaşandı.

Çatışmanın sonucunda bir Lübnan askerinin yaralandığı bildirilmiş olup, yaralı askerin en yakın hastaneye nakledildiği belirtildi. Olayın ardından bölgede bulunan Lübnan askeri birlikleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Ordunun, olaya ilişkin soruşturma ve takibin sürdüğünü duyurması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmamaktadır. Lübnan askeri güçlerinin, Suriye sınırında yaşanan bu tür olaylara karşı tedbirlerini sürdürdüğü vurgulandı.

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