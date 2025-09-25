Lukaşenko: Rus Oreşnik balistik füze sistemleri Belarus'a yolda

Belarus'a 10 sistemin konuşlandırılacağı ve teslimatın başladığı bildirildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova'da gazetecilerin Rusya'dan verilen Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus'a teslimatıyla ilgili sorusuna, 'Zaten yola çıktı. Her şey yoluna girecek.' şeklinde cevap verdi.

Lukaşenko, Rus tarafından gönderilen sistemlere ilişkin olarak daha önce de ülkeye 10 "Oreşnik" balistik füze sisteminin konuşlandırılacağını ve bu sayının gelecekte artabileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı, ülkede söz konusu sistemin konuşlandırılacağı ilk mevzilerin de belirlendiğini kaydetti.

Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını ve Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış 'Oreşnik' isimli balistik füzeyi 2025'in ikinci yarısında Belarus'a yerleştireceklerini bildirmişti.

Lukaşenko ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START)'ın süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca antlaşmaya uyma girişimini desteklemesi tavsiyesinde bulunacağını ve Trump'ın bu desteği vereceğini düşündüğünü söyledi.

Oreşnik, nükleer veya konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Rus ordusu tarafından ilk kez geçen yıl, ABD ve İngiltere menşeli uzun menzilli silahların kullanımına karşılık Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirtilmişti.

Belarus'a ulaşan teslimatın bölgesel güvenlik ve savunma dengeleri üzerindeki etkileri, uluslararası gözlemciler tarafından yakından izleniyor.