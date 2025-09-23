Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor

BM çatısı altındaki uluslararası konferansta güçlü eleştiriler

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta konuştu.

Lula da Silva, Gazze'deki saldırıların insanlık dışı etkilerine işaret ederek, "Gazze'de olanlar bir halkın yok edilmesinin ötesinde, ulus olma hayallerini de yıkıyor." ifadesini kullandı ve 50 binden fazla çocuğun sakat bırakılmasını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Devletlerin var olma hakkına dair değerlendirmesinde Lula, "Bir devlet, toprak, nüfus ve hükümet üzerine kuruludur. Filistin örneğinde bu unsurlar aşındırılmıştır ve bu durum yasa dışı işgalde kendini göstermektedir. BM, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli. Soykırımın durması için Güney Afrika'nın uluslararası ceza mahkemesine açtığı davaya dahil olduk. Soykırımdan daha uygun bir kelime yok." şeklinde konuştu.

Lula, BM Genel Kurulu'nun yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ndeki "veto zulmüne" son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi ve uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının garanti altına alınmasının adalet gereği olduğunu savunan Lula, Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Ayrıca Lula, Brezilya'nın İsrail'e silah ihracatını askıya aldığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Filistin devletini tanıyan tüm ülkeleri selamlıyoruz. Tıpkı Brezilya’nın 2010’da Filistin’i tanıması gibi, artık BM’de 193 üye ülke arasında çoğunluğu temsil ediyoruz. Filistin Devleti'nin hayata geçmesi için somut adımlar atmak gerekiyor, çünkü bu dengesizlik sürdükçe gerçek bir diyalog kurulamıyor."

Konuşma, uluslararası toplumun ve BM organlarının rolüne dair güçlü uyarılar içerirken, Lula'nın ifadeleri iki devletli çözüm ve Filistin'in tanınması konusundaki diplomatik baskıyı yeniden gündeme taşıdı.