Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor

Lula, BM konferansında Gazze'deki saldırıların bir halkın yok edilmesinin ötesinde ulus olma hayallerini de yıktığını söyledi; Brezilya'nın İsrail'e silah ihracatını askıya aldığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 05:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 05:29
Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor

Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor

BM çatısı altındaki uluslararası konferansta güçlü eleştiriler

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta konuştu.

Lula da Silva, Gazze'deki saldırıların insanlık dışı etkilerine işaret ederek, "Gazze'de olanlar bir halkın yok edilmesinin ötesinde, ulus olma hayallerini de yıkıyor." ifadesini kullandı ve 50 binden fazla çocuğun sakat bırakılmasını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Devletlerin var olma hakkına dair değerlendirmesinde Lula, "Bir devlet, toprak, nüfus ve hükümet üzerine kuruludur. Filistin örneğinde bu unsurlar aşındırılmıştır ve bu durum yasa dışı işgalde kendini göstermektedir. BM, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli. Soykırımın durması için Güney Afrika'nın uluslararası ceza mahkemesine açtığı davaya dahil olduk. Soykırımdan daha uygun bir kelime yok." şeklinde konuştu.

Lula, BM Genel Kurulu'nun yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ndeki "veto zulmüne" son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi ve uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının garanti altına alınmasının adalet gereği olduğunu savunan Lula, Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Ayrıca Lula, Brezilya'nın İsrail'e silah ihracatını askıya aldığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Filistin devletini tanıyan tüm ülkeleri selamlıyoruz. Tıpkı Brezilya’nın 2010’da Filistin’i tanıması gibi, artık BM’de 193 üye ülke arasında çoğunluğu temsil ediyoruz. Filistin Devleti'nin hayata geçmesi için somut adımlar atmak gerekiyor, çünkü bu dengesizlik sürdükçe gerçek bir diyalog kurulamıyor."

Konuşma, uluslararası toplumun ve BM organlarının rolüne dair güçlü uyarılar içerirken, Lula'nın ifadeleri iki devletli çözüm ve Filistin'in tanınması konusundaki diplomatik baskıyı yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı!
3
Los Angeles'ta Orman Yangınları: 33 Bin Kişi Tahliye Ediliyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
5
Rize'de Çığ: Trovit Yaylası'nda Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı
6
Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor
7
Trump: Hamilelikte Asetaminofen (Tylenol) Otizm Riskini Artırıyor İddiası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta