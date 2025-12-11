DOLAR
Lüleburgaz'da Narkotik Operasyonu: 20 Gözaltı, Silah, Uyuşturucu ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı; tabanca, pompalı tüfek, gümrük kaçağı içki ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:55
Lüleburgaz'da Narkotik Operasyonu: 20 Gözaltı, Silah, Uyuşturucu ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Lüleburgaz'da Narkotik Operasyonu: 20 Kişi Gözaltında

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri belirlenen adrese girerek kapsamlı aramalar gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Operasyonda ele geçirilenler arasında 330,09 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,80 gram esrar, 23 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 70 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği kartuşu, 27 şişe halinde 30.2 litre gümrük kaçağı rakı ve 28 şişe halinde 28 litre gümrük kaçağı viski yer aldı.

Soruşturma ve işlemler

Operasyon neticesinde 20 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede dosya şüphelilerinden İ.D. isimli şahsın kadına karşı basit yaralama suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

