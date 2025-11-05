Lüleburgaz'da 'Rezonans' Modern Dans Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında sahne alan eser, sanatseverlerden tam not aldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen "Rezonans" modern dans gösterisi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde büyük ilgi gördü.

Gösteri, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanatçılar, performansları sırasında klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde sahne aldı ve izleyicilerden tam not aldı.

Vali Uğur Turan, sanata olan sevgisini vurgulayarak, sanatçıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur’ sözünü adeta hayata geçirircesine bir performans sergilediklerini söyledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ise kurumun yılda 300 bin seyirciyle buluştuğunu ifade etti ve geçen yıl yaklaşık 25 şehirde gösteriler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Festival kapsamındaki bu tür etkinliklerin bölge kültür hayatına katkı sağladığı ve sanatın yaygınlaşmasına destek olduğu vurgulandı.

