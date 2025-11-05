Lüleburgaz'da 'Rezonans' Modern Dans Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenen 'Rezonans' modern dans gösterisi, Lüleburgaz'da yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:12
Lüleburgaz'da 'Rezonans' Modern Dans Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Lüleburgaz'da 'Rezonans' Modern Dans Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında sahne alan eser, sanatseverlerden tam not aldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen "Rezonans" modern dans gösterisi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde büyük ilgi gördü.

Gösteri, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanatçılar, performansları sırasında klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde sahne aldı ve izleyicilerden tam not aldı.

Vali Uğur Turan, sanata olan sevgisini vurgulayarak, sanatçıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur’ sözünü adeta hayata geçirircesine bir performans sergilediklerini söyledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ise kurumun yılda 300 bin seyirciyle buluştuğunu ifade etti ve geçen yıl yaklaşık 25 şehirde gösteriler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Festival kapsamındaki bu tür etkinliklerin bölge kültür hayatına katkı sağladığı ve sanatın yaygınlaşmasına destek olduğu vurgulandı.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ANADOLU OPERA VE BALE FESTİVALİ KAPSAMINDA "REZONANS"...

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ANADOLU OPERA VE BALE FESTİVALİ KAPSAMINDA "REZONANS" MODERN DANS GÖSTERİSİ KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ANADOLU OPERA VE BALE FESTİVALİ KAPSAMINDA "REZONANS"...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
2
Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü
3
Fatih’te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
4
Trump: ABD, Rusya ve Çin Nükleer Silahsızlanma Planı Üzerinde
5
Giresun'da 17 Yaşındaki Amatör Futbolcu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
6
Tatvan'da Jandarma ve Polis Ortak Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı
7
Spil Dağı'nda 'Kunduz Ayı' (Süper Ay) Zirve Manzarası

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi