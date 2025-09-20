Lyra: Konya Teknik Üniversitesi'nin 100 km Menzilli Elektrikli Aracı TEKNOFEST'te

Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen 100 km menzilli elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST İstanbul'da sergileniyor; araç 70 km/s hıza ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:28
Lyra TEKNOFEST İstanbul'da Sergileniyor

Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki ANKA Teknik Topluluğu tarafından geliştirilen elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival ve Sergileme

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Teknoloji yarışmaları, uçuş gösterileri ve öğrenci projelerinin yer aldığı festivalde Lyra yoğun ilgi görüyor.

Teknik Özellikler

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan Lyra, 100 kilometre menzile sahip olup saatte 70 kilometre'ye ulaşabiliyor. Bu özellikleriyle araç festivalin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.

Öne Çıkan Noktalar

Lyra, Konya Teknik Üniversitesi standında ilk kez sergilendi ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Proje, üniversite öğrencilerinin tasarım ve mühendislik becerilerini yansıtıyor.

