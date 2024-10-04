Macaristan'dan Batı Balkanlar İçin Acil AB Üyelik Çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Mesaj

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Üyelik Beklentisi ve İstikrar Vurgusu

Bakan Szijjarto, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin oldukça uzun sürdüğünü, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Banjaluka'da düzenlediği basın toplantısında Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile bir araya gelen Szijjarto, bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkat çekti.

"Doğu sınırlarımızda yeterince sorunlar yaşıyoruz. Bu tarafta da benzer sıkıntıların olmasını istemeyiz," diyen Szijjarto, Batı Balkanların AB için taşıdığı değeri vurguladı.

Genişleme Politikaları ve Beklentiler

Szijjarto, "Bu bölgeden gelecek dinamizme ve enerjiye ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'nin genişleme politikalarının çökmesine yol açabilecek adımlardan kaçınmalıyız," ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra, Dodik de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik sürecinde kararlı adımlarla ilerlemek istediğini dile getirdi. Szijjarto, ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (solda) Bosna Hersek'in Banjaluka kentinde ülkenin iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (solda) Bosna Hersek'in Banjaluka kentinde ülkenin iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (solda) Bosna Hersek'in Banjaluka kentinde ülkenin iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.