Macron: Barış Anlaşması İmzalandığında Avrupa Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Verecek

Macron, barış anlaşması imzalandığı gün Avrupa'nın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduğunu açıkladı; Zelenskiy ise Rusya'dan sinyal almadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:16
Elysee'de Zelenskiy ile görüşme; güvenlik garantileri ve diplomasi vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırladı ve basına ortak açıklama yaptı.

Macron, savaşın sonlandırılmasına ilişkin "son haftalarda yürütülen diplomatik çabaları" memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalandığı gün Avrupalılar Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazır." ifadelerini kullanan Macron, söz konusu garantilerin Avrupa güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Macron ayrıca "Ukrayna ve Ukraynalıların güvenliği bizim ve Avrupa’nın güvenliğidir." diye konuştu ve Rusya'nın barış konusundaki niyetinin zamanla ortaya çıkacağını belirterek, Rusya’nın barış konusunda "samimi olup olmadığını" zamanın göstereceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise toplantıda "Rusya’dan olası bir barış konusunda herhangi bir sinyal almadık." dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin çözüm için Rusya üzerinde "diplomatik baskısını artırması" gerektiğini ifade etti.

Yarın İngiltere ve Fransa eş başkanlığında Gönüllüler Koalisyonu toplantısı yapılacak. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan 30’a yakın ülke, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerini ve olası barış senaryolarını ele alacak.

