Macron'dan Gazze'deki Sivil Ölümlerine Karşı Sert Çıkış

Macron, Gazze'deki Sivil Ölümler Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'nde yaşanan sivil ölümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu ölümlerin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirtti.

Görüşmelerde Saldırıların Durdurulması Gerektiğini Vurguladı

Macron, Fas Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılara bir yıldan fazladır devam ettiğini hatırlatarak, "Hiçbir şey Gazze'deki bu kadar çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrıları

Cumhurbaşkanı, "Gazze'de ateşkes sağlanması, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için sürekli çağrılarda bulunduk." dedi.

Lübnan İçin De Ateşkes Talebi

Macron, Lübnan'da da ateşkes gerektiğini ve bu konuyla ilgili ABD ve diğer müttefiklerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları durdurmak için İsrail'e askeri ihracatın durdurulması gerektiğini de vurguladı.