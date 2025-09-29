Madagaskar'da Protestolar Sonrası Rajoelina Hükümeti Görevden Aldı

Madagaskar'da hükümet feshedildi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir devam eden su ve elektrik kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıkladı.

Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada halkın tepkisini dikkate aldığını belirterek, ülkenin yeniden istikrar kazanması ve reformların önünün açılması amacıyla hükümeti feshettiğini söyledi.

Yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin yalnızca rutin işlerle yetineceği bildirildi.

Gösteriler ve güvenlik müdahalesi

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır süren su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Gösteriler zamanla güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü.

Emniyet güçleri, müdahalede göz yaşartıcı gaz kullandı; olaylarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Protestolarda özellikle gençler ön safta yer aldı ve hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele çağrısı yapıldı.

Şiddet olaylarının artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.