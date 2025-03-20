Maduro, ABD'den Sınır Dışı Edilen 306 Göçmenin Ülkeye Dönüşünü Duyurdu

Maduro, ABD'den Sınır Dışı Edilen 306 Göçmene Sahip Çıkıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'den sınır dışı edilen 306 düzensiz göçmenin ülkesine geri döneceğini duyurdu. Açıklama, başkent Caracas'taki Francisco de Miranda Hava Üssü'nde gerçekleştirilen bir fuarda yapıldı.

Diplomatik Girişimlerin Artırılması Talimatı

Maduro, ülkeye dönmekte olan göçmenler için diplomatik girişimlerin artırılması talimatını verdi. "306 vatandaşımız Meksika üzerinden ülkemize ulaşacak. Gözaltına alınan tüm göçmenlere saygı ve haysiyet çerçevesinde destek sağlayarak onları anavatanlarına ve ailelerine geri kavuşturacağız," ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele’ye Çağrı

Maduro, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye hitaben şu şekilde konuştu: "Sayın Başkan, bu insan kaçırma olayına ortak olmamanız için anlayış göstermenizi istiyoruz. Vatandaşlarımız hiçbir suç işlemedi. Kusura bakmayın ama ABD'den sınır dışı edilen 238 Venezuelalı göçmenin hangi yargıç tarafından, hangi suçlamalarla ve hangi hukuki süreçlere dayanarak alıkonulduğunu açıklayın. Bu utanç verici ve zalimce bir eylemdir."

Göçmenlerin Durumu Üzerine Eleştiriler

Venezuelalı göçmenlerin ABD’de şiddet ve aşağılama gibi olumsuz muameleye maruz kaldığını ifade eden Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'a bu duruma sessiz kalmaması çağrısında bulundu.