Maduro, ABD'den Sınır Dışı Edilen 306 Göçmenin Ülkeye Dönüşünü Duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'den sınır dışı edilen 306 göçmenin ülkeye döneceğini açıkladı ve ilgili diplomatik girişimlerin artırılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 04:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 04:55
Maduro, ABD'den Sınır Dışı Edilen 306 Göçmenin Ülkeye Dönüşünü Duyurdu

Maduro, ABD'den Sınır Dışı Edilen 306 Göçmene Sahip Çıkıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'den sınır dışı edilen 306 düzensiz göçmenin ülkesine geri döneceğini duyurdu. Açıklama, başkent Caracas'taki Francisco de Miranda Hava Üssü'nde gerçekleştirilen bir fuarda yapıldı.

Diplomatik Girişimlerin Artırılması Talimatı

Maduro, ülkeye dönmekte olan göçmenler için diplomatik girişimlerin artırılması talimatını verdi. "306 vatandaşımız Meksika üzerinden ülkemize ulaşacak. Gözaltına alınan tüm göçmenlere saygı ve haysiyet çerçevesinde destek sağlayarak onları anavatanlarına ve ailelerine geri kavuşturacağız," ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele’ye Çağrı

Maduro, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye hitaben şu şekilde konuştu: "Sayın Başkan, bu insan kaçırma olayına ortak olmamanız için anlayış göstermenizi istiyoruz. Vatandaşlarımız hiçbir suç işlemedi. Kusura bakmayın ama ABD'den sınır dışı edilen 238 Venezuelalı göçmenin hangi yargıç tarafından, hangi suçlamalarla ve hangi hukuki süreçlere dayanarak alıkonulduğunu açıklayın. Bu utanç verici ve zalimce bir eylemdir."

Göçmenlerin Durumu Üzerine Eleştiriler

Venezuelalı göçmenlerin ABD’de şiddet ve aşağılama gibi olumsuz muameleye maruz kaldığını ifade eden Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'a bu duruma sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pentagon, Guantanamo'daki Asker Sayısını Yarısı Düşürmeyi Planlıyor
2
Husiler: ABD'nin Yemen Saldırısında 16 Üyemiz Öldü
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Malatya'da İftar Programında Konuştu
4
Erzincan'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli
5
Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısına Başkanlık Edecek
6
Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapatıldı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!