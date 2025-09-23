Mahmud Abbas: Filistin Devleti Gazze'nin Yönetim ve Güvenliğinden Sorumlu Tek Yapıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin yönetim ve güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alacak tek yapının Filistin Devleti olduğunu vurguladı.

Konferansta iletilen mesaj

Abbas, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta konuştu. ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi nedeniyle toplantıya video bağlantısıyla katılan Abbas, konferansta onaylanan barış planını uygulamak için ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Talep ve çağrılar

Abbas, Gazze'de yönetim ve güvenliğe ilişkin tam sorumluluk almaya yetkili tek yapının Filistin Devleti olduğunu belirterek, Gazze'nin yönetiminde rolü olmadığını savunduğu Hamas ve diğer gruplardan silahlarını Filistin yönetimine teslim etmelerini istedi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanmasını, İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve yeniden inşa çalışmalarının gecikmeden başlamasını temin edecek kalıcı bir ateşkes talep etti.

Uluslararası dayanışma ve teşekkür

Abbas, ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü takdir etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zorla yerinden etme politikası karşısındaki tutumları nedeniyle Kahire ve Amman yönetimlerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, henüz tanımamış devletleri tanımaya çağırarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tam üye olması için destek istedi. Konuşmasında Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, San Marino ve Andorra başta olmak üzere Filistin'i daha önce tanıyan ülkelere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Reform, seçim ve uluslararası hukuka vurgu

Abbas, Filistin hükümetinin şeffaflık ve hukukun üstünlüğü temelinde kapsamlı bir reform gündemi yürüttüğünü, saldırıların son bulmasının ardından bir yıl içinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapma ve iktidardan devlete geçiş için üç ay içinde anayasa taslağı hazırlama taahhüdünü yineledi.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail politikalarını, "büyük İsrail söylemi"ni, ilhakı, yerleşimci terörünü ve kutsallara yönelik saldırıları kınayan Abbas, Filistinlilere hitaben "Özgürlük ve bağımsızlığın şafağı sonunda kaçınılmaz olarak geliyor" ifadelerini kullandı.

Barış mesajı ve iyi dilek

İsraillilere de seslenen Abbas, "Bizim ve sizin geleceğiniz barışta yatıyor, şiddet ve savaş dursun" diyerek şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Konuşmasının sonunda tüm dünyadaki Yahudilere İbrani Yeni Yılı münasebetiyle iyi bir yıl dilediğini belirtti.

Konferans öncesi ve sırasında bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarına dikkat çeken Abbas, bu adımları diplomatik dayanışmanın önemli bir işareti olarak değerlendirdi.

Abbas ayrıca İsrail'in Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı: "Kardeş Katar ve diğer Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik vahşi saldırıları kınıyoruz."