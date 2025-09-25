Mahmud Abbas: Gazze'deki Savaş Derhal Durdurulsun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. ABD tarafından vizesi iptal edildiği için New York'a gidemeyen Abbas, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu katılımcılarına telekonferansla seslendi.

Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Talebi

Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı ve insani yardımların önkoşulsuz olarak bölgeye girişine izin verilmesini istedi. İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullanmasına son verilmesini talep eden Abbas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istedi.

Tel Aviv yönetiminin tehcir ve ilhak planlarını ile yerleşimcilerin Filistinli vatandaşlara ve kutsallara yönelik saldırılarını reddettiklerini belirten Abbas, bu uygulamalara karşı durduklarını söyledi.

Yönetim, Güvenlik ve Yeniden İmar

Filistin yönetimi olarak Arap ve uluslararası desteklerle Gazze Şeridi'nde yönetimi üstlenmeye hazır olduklarını ifade eden Abbas, Gazze'nin iyileştirilmesi ve yeniden imarı için bir planı uygulayabileceklerini aktardı. İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de altyapının yüzde 80'den fazla oranda yerle bir olduğuna dikkat çekti ve yaşananların insanlığa karşı işlenen savaş suçları olduğunu söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki eylemini kabul etmediklerini belirten Abbas, 'Hamas'ın yönetimde bir rolü olmayacak ve silahını da teslim etmesi gerekir' ifadesini kullandı. Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Filistin yönetiminin Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Adalet, Seçimler ve Sosyal Politikalar

Abbas, 'Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz, Filistin de özgürlüğüne kavuşmadığı sürece o adalet sağlanmış olamaz' diye konuştu. New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşen konferanstaki barış planını uygulamak için ABD Başkanı Donad Trump ile birlikte Suudi Arabistan ve Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını iletti.

İsrail'in saldırıları sona erdiğinde bu yıl için başkanlık ve genel seçimlere gideceklerini belirten Abbas, 'Birleşik bir sosyal refah sistemi kurduk. (Filistinli) Esir ve şehit ailelerine ödemeleri kaldırdık.' dedi.

Uluslararası Çağrı ve Eleştiriler

Abbas, İsrail'in bugüne kadar imzalanan anlaşmalara bağlı kalmadığını ve Filistin yönetimini sistematik olarak engellemeye çalıştığını kaydetti. Tüm ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanımaya ve Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek vermeye davet etti ve Filistin davasına destek ile antisemitizm meselesinin birbirine karıştırılmasını reddettiklerini belirtti.

İsrail'deki mevcut hükümetin Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak projelerini sürdürdüğünü söyleyen Abbas, Tel Aviv yönetiminin 'Büyük İsrail' düşüncesiyle yayılmacı politikalarını reddettiklerini açıkladı. Filistin halkı olarak haklarını elde etmek için barışçıl, hukuksal ve diplomatik mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ek Açıklamalar ve Son Not

Abbas, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıyı kınadı. Ayrıca, ABD tarafından kendisi ile birlikte 80 Filistinli yetkilinin vizesinin iptal edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gidemediğini hatırlattı.