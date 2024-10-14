Makam Aracı Krizi İddiaları Yalanlandı

Makam Aracı Krizi İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli basın organları ve sosyal medya platformlarında yayımlanan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddialarını yalanladı.

Açıklamanın Detayları

Merkez, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamada, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer almamaktadır. Ayrıca, mevcut Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile önceki Bakan Vahit Kirişçi arasında bu konuya dair herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Bu asılsız iddialara itibar etmemenizi öneriyoruz," denildi.