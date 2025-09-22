Malatya'da 5 Yılda 470 Safkan Arap Tayından 210 Milyon Lira Gelir

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi. İşletme, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak için 1865'te kurulan işletmede dünyaya gelen taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştiriliyor. Yaklaşık 2,5 yaşına gelen taylar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

Kalite artışı ve tesis yenileme

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, işletmenin 160 yıldır faaliyet gösterdiğini vurguladı. Öcal, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tesislerin yenilenmesinin bakım koşullarını iyileştirdiğini ve daha modern, güvenli ortamda yapılan ıslah çalışmalarının kaliteyi yükselttiğini belirtti.

Satış grafiği ve gelir dağılımı

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz, son 5 yılda yükselen bir grafik bulunduğunu, 470 koşu tayı ve elit tayın satıldığını ve bu satışlardan 210 milyon lira gelir elde edildiğini ifade etti. Yılmaz, burada yetişen tayların kazandıkları ikramiyelerin %20'sinin işletmeye gelir olarak geri döndüğünü söyledi.

Yılmaz, 2025 yılı koşu tayı satışlarının tamamlandığını belirterek, 21 Ekim'de Veli Efendi Hipodromu'nda 15 elit tay'ın açık artırmayla satışa sunulacağını ekledi.

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından, son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi.