Malatya'da Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı

Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali Seddar Yavuz başkanlığında bir Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten alınan bilgilere göre, toplantıda yapılan değerlendirmelerde, depremin etkileri ve alınacak önlemler üzerinde duruldu. Vali Yavuz, deprem gerçeğinin bir kez daha hatırlandığını vurguladı. Geçmişte birçok kişinin deprem için gereken önlemleri unuttuğunu belirten Yavuz, "Binaların yıkılmaması için gösterilen çabayı anlayışla karşılıyoruz ancak, depreme dayanıklı yapılar inşa etmemiz gerektiği gerçeğini unutmamalıyız." dedi.

Toplantıda, yeni yapılarda bariz bir sorun yaşanmadığını ve okullarda yalnızca hafif sıva çatlakları oluştuğunu belirtmişti. Bu durum, yeni inşa edilen binaların güvenli olduğunu gösteriyor. Vali Yavuz, Kale ilçesinde ve çevresindeki taramaların sürdüğünü ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, kent genelindeki resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verilmesi gerektiği duyuruldu. Malatya'da yapılan saha incelemeleri sonucunda, 11 okulda hafif hasarların tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca, "Ekipler, sahada çalışmalara hızla devam etmekte olup, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Yapılan incelemelerde ciddi yapısal hasar tespit edilmemiştir." açıklaması yapıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.