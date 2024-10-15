Malatya'da Ağır Hasarlı Okulun Çatısında Yangın Çıktı

Malatya'da Okul Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatı kısımında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde söndürüldü.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında ağır hasar alan okulda, yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine hızla intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 6 araç ve 22 personel ile olaya müdahale etti.

Çevre Binalara Zarar Vermedi

Yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında Battalgazi Belediyesi'ne ait su tankerleri de kullanıldı. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.

Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.