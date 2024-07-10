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Malatya'da art arda depremler! Akçadağ'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede yaşanan sarsıntılar, Kahramanmaraş merkezli önceki depremin etkisiyle artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 22:40
Malatya'da art arda depremler! Akçadağ'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 20.35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Akçadağ ilçesi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde sarsıntı kısa süreli panik yarattı.

Gece saatlerinden itibaren Malatya genelinde art arda depremler yaşandı. Özellikle Yeşilyurt ilçesinde gece 00.41'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. Bu depremin etkileri çevre illerde de hissedildi ve bölge halkında kısa süreli endişe yarattı. Bugün saat 12.54'te ise 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi, bu da bölgede paniğe yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin devam ettiği Malatya'da, sarsıntılar bölge halkı arasında endişe ve tedirginliğe neden oldu.

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