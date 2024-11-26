Malatya'da Hayırseverler Depremde Yıkılan Camileri Yeniden İnşa Ediyor

Malatya'da Camiler Yeniden İhya Oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu yıkılan camiler, hayırseverlerin destekleriyle yeniden inşa ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinden etkilenen Malatya'da 172 cami yıkıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bu camilerden 38'inin yapım süreci devam etmekte.

Malatya Müftüsü Ramazan Dolu'nun Açıklamaları

Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, AA muhabirine verdiği bilgilerde, deprem felaketi sonucunda 215 yapının yıkıldığını ifade etti. Bu yapılar arasında 38 Kur'an kursu, 5 müftülük binası ve 172 cami bulunuyor.

Dolu, yıkılan camilerin yerine yenilerinin inşa edilmesi için çalışmaların başladığını vurgulayarak, özellikle Arguvan, Doğanşehir ve Akçadağ köylerinde ağır hasarlı 10 cami için yıkım sürecinin beklendiğini belirtti.

İnşaatlar Devam Ediyor

Dolu, halihazırda 38 caminin inşaatının sürdüğünü belirterek, “İki camimiz deprem döneminde yıkıldığı için yapımına başlandı ve tamamlandı, ibadete açıldı. Önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açılacak 22 camimiz de tamamlanacak.” dedi.

“Malatya merkezde 12 büyük camimizin yapımı hayırseverler tarafından üstlenildi. Diğer camilerin yapımını ise mahalle ve köy sakinleri dernek kurarak yardımlaşarak gerçekleştiriyor.” diye ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Destekleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin büyüklüğüne göre şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon lira destek sağladığını duyurdu. Başkanlık, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla inşaatı devam eden camilere gerekli yardımlarda bulunuyor.

Yıkılan camilerin bulunduğu yerlerin rezerv alan olarak ilan edilmesinin ardından, bazı bölgelerde yeni cami inşası için arsa belirleme çalışmalarına da başlandığı belirtildi. Ayrıca, bölgeye hitap edecek büyük bir Kur'an Eğitim Merkezi inşaatı da planlandığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan camiler hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapılıyor. Camilerin yanı sıra Kur'an kurslarının da yapımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan camiler hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapılıyor. Camilerin yanı sıra Kur'an kurslarının da yapımı sürüyor.