Malatya'da 'Her Ev Bir Atölye' Projesi 23 Noktada 4564 Kişiye Ulaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Her Ev Bir Atölye' projesi, 23 noktada 4564 öğrenci ve vatandaşa bitkisel atık yağların geri dönüşümü eğitimini verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:48
Projenin kapsamı ve amaçları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri doğrultusunda hayata geçirdiği 'Her Ev Bir Atölye' projesiyle eğitimlerine devam ediyor. Proje kapsamında vatandaşa yönelik uygulamalı eğitimler aracılığıyla bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen eğitimler, 6 mahalle, 3 KYK yurdu ve 14 okul olmak üzere toplam 23 noktada gerçekleştirildi ve 4564 öğrenci ile buluştu.

Eğitim içeriği ve uygulama

Eğitimlerde özellikle atık yağların lavaboya dökülmemesi vurgulanıyor; eğitmenler, dökülen her bir litre yağın bir milyon litre suyu nasıl kirlettiğini katılımcılara örneklerle aktarıyor. Programlar teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı aşamalarla destekleniyor ve evsel atıkların geri dönüşümle nasıl değerlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

Her eğitimde, hedef kitlenin geri dönüşüm bilincinin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümlerinde katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getiriliyor ve uygulamaya yönelik pratik bilgiler paylaşılıyor.

Belediye yetkilileri, projenin sıfır atık hareketini günlük yaşama entegre etme hedefini desteklediğini ve benzer eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

