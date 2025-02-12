Malatya'da Kar Küreme Aracına Çarpan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trajik Kaza

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, kar küreme aracına çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti. Olay, Sarıkız Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

B.P. yönetimindeki otomobil, B.K. tarafından kullanılan kar küreme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Otomobilde yolcu olarak bulunan S.B., kazanın ardından hemen Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen S.B. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.