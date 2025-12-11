DOLAR
Malatya'da Milli Teknoloji Sergisi Açıldı

Malatya'da düzenlenen Milli Teknoloji Sergisi Maarif Kongre Salonu'nda açıldı; 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde yaklaşık 5 bin öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:49
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında sergi Maarif Kongre Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlıyor

Malatya’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DHMİ iş birliğinde düzenlenen "Milli Teknoloji Sergisi" törenle açıldı.

Malatya Valiliği koordinesinde Maarif Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen sergi, iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Yaklaşık 5 bin öğrencinin sergiyi ziyaret etmesi bekleniyor. Teknoloji ve üretim konulu sergi, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde açık olacak.

Açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Burhan Gökçen, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, DHMİ Müdürü Serdar Akyüz, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye’nin teknoloji alanındaki ilerlemelerine vurgu yaptı. Vali Yavuz, "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ortaya koyduğumuz özgün ve yenilikçi ürünlerin somut örneklerini bu sergide görmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Çocukların bilim ve teknolojiyle buluşmasının önemine dikkat çeken Vali Yavuz, "Dünya hızla dijitalleşirken bu alana yapılacak her yatırım bağımsızlığımıza yapılan yatırımdır. Havalimanı Müdürümüz ve eşinin hazırladığı maketlerle birlikte öğrencilerimizin projeleri de sergide yer almaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Sergide robotik uygulamalardan yapay zeka projelerine, tarım teknolojilerinden çevre dostu enerji çözümlerine kadar çok sayıda yenilikçi çalışma yer aldı.

