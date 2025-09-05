DOLAR
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 11 bin 188 uyuşturucu hap, 132,8 gram sentetik uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 3 zanlı gözaltında.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:33
Vali Yavuz'tan sosyal medya duyurusu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 11 bin 188 uyuşturucu hap, 132,8 gram sentetik uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

