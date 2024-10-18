Malatya'da Yeni Çarşı Projesinin İlk Etabı Tamamlanıyor

Malatya'da Yeni Proje İncelendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akpınar Mahallesi'nde yer alan rezerv alanda incelemelerde bulundu.

Proje Hakkında Bilgi Verildi

Proje ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Er, Akpınar Mahallesi'nde inşası devam eden yeni çarşının rezerv alan kapsamında inşa edildiğini ve Merkez-1 Projesi olarak adlandırıldığını ifade etti.

İnşaat Süreci ve Hedefler

Binaların hızlı bir şekilde yükselmekte olduğunu belirten Er, kentte mevcut 49 rezerv alanından yaklaşık 30'unda inşaatların başladığını, geriye kalan alanların ise ihale hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Sami Er, "Buranın birinci etabı bitmek üzere. Edindiğimiz bilgiye göre yılın ilk çeyreğinde, Şubat ayının sonlarına doğru burada yaklaşık 1300 dükkan, 760 ofis ve 134 konut teslim edilecek." dedi. Projenin, 2025 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yapılan Çalışmalar ve Altyapı Sorunları

Inşaat alanının zemin kalitesinin kötü olduğunu belirten Er, burada 12 bin fore kazık çakıldığını, bu miktarın yaklaşık 300 kilometreye denk geldiğini ifade etti. Er, zemin suyu konusunda yapılacak çalışmaların detaylarını da aktardı. "MASKİ ekiplerimiz bu konuda aktif çalışıyor. Taban sularının tamamını deşarj ederek, çevre yolu altından Çarmuzu Deresi'ne vereceğiz." dedi.

Er, reserv alanların Malatya’nın yeniden ayağa kalkması açısından büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (fotoğrafta), Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesi olarak isimlendirilen rezerv alanda inceleme yaptı. Er, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (fotoğrafta), Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesi olarak isimlendirilen rezerv alanda inceleme yaptı. Er, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (fotoğrafta), Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesi olarak isimlendirilen rezerv alanda inceleme yaptı. Er, burada gazetecilere açıklamada bulundu.