Malatya'daki Depremin Çöken Rezidansı İçin Verilen Cezalar

Malatya'da Depremde Yıkılan Rezidans Davasında Sonuç Açıklandı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan Trend Garden Rezidans ile ilgili davada mahkeme, 4 sanık için hapis cezası kararını açıkladı. Bu rezidansta yaşamını yitiren 31 kişi arasında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da bulunuyor.

Mahkeme Ceza Verdi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu (62), müteahhit Bahattin Doğan (75) ve diğer sanıklar katıldı. Duruşmada, yaşamını yitirenlerin yakınları ve avukatları sanıkların cezalandırılması yönünde taleplerini dile getirdi. Sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Duruşmanın ardından mahkeme, Bülent Yeroğlu ile Bahattin Doğan'a 12 yıl 6 ay, binanın sahipleri Engin Aslan (49) ve Sefa Gülfırat (33) için ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yurt dışında bulunan sanık Ö.G.’nin dosyası ayrılırken, diğer 8 sanığın beraatine hükmedildi.

Müşteki Avukatlarının Açıklamaları

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan müşteki avukatlarından Pınar Ersu, verilen karardan tatmin olmadıklarını ve sanıkların olası kastla yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. Davayı istinafa taşıyacaklarını ifade etti.

Hayatını kaybeden Ege Okant'ın annesi Sibel Köksalan, bilirkişi raporuna dayanarak binanın riskli hale getirildiğini ve bu durumun insanların hayatını kaybetmesine neden olduğunu vurguladı. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyleyen Köksalan, "Umuyorum ki başka Egeler ölmesin" dedi.

İbrahim Kurt'un ablası Hatice Açıkalın da, verilen cezaların yeterli olmadığını ifade ederek, "Caydırıcı cezaların olmaması daha fazla ölümle sonuçlanacak. Bu kararın durdurulması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Davanın Arka Planı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, depremde yıkılan Trend Garden Rezidans'ta 31 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandıkları ve toplamda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi. Duruşma sonunda binada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, gazetecilere açıklamalarda bulundu.