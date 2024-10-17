DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Malatya Depremi: ABD'li Uzmanlardan Değerlendirme

ABD'li uzmanlar Malatya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin, önceki depremlerle bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:01
Malatya Depremi: ABD'li Uzmanlardan Değerlendirme

Uzmanlardan Malatya Depremine İlişkin Açıklama

ABD merkezli araştırmacılar, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin seyrini inceledi. 2020'deki Elazığ depreminin ardından oluşan sismik dinamikler ışığında, bu depremin kısmen artçı, kısmen de bağımsız bir olay olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

İnceleme ve Bulgular

Cornell Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görevde bulunan Dr. Judith Hubbard ve Dr. Kyle Bradley, bu depremi analiz ettikleri makalelerinde önemli bulgulara yer verdi. Malatya'daki depremin, 2020 Elazığ depreminin yarattığı etkilerin ardından belirlenen sismik boşluk alanında meydana geldiği iddiasında bulundular.

Depremin Konumu ve Etkileri

Uzmanlar, Malatya’daki depremin 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin artçıları arasında yer aldığını, ancak yüzey kırılmalarının biraz daha farklı bir alanda meydana geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, bu yeni depremin, Elazığ depreminin oluşturduğu kayma alanının çok yakınında bulunduğu ifade edildi.

Gelecek Tahminleri ve Sonuçlar

Analiz, 2020 ve 2023 depremlerinin fay üzerindeki baskıyı artırarak, Malatya'daki olayın olasılığını yükseltmiş olabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, bölgede yaklaşık 5 büyüklüğünde bir sarsıntı beklediklerini, ancak bu depremin öngörülen seviyeden daha büyük olduğunu belirtti.

Sonuç

ABD'li uzmanlar, depremin hem tetiklenmiş bir olay hem de bağımsız bir deprem olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak konunun daha fazla araştırma gerektirdiğini vurguladılar. Bu önemli çalışma, "Earthquake Insights" isimli dergide yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti
2
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
3
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
4
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
5
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
6
Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada
7
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti