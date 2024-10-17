Malatya Depremi: ABD'li Uzmanlardan Değerlendirme

Uzmanlardan Malatya Depremine İlişkin Açıklama

ABD merkezli araştırmacılar, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin seyrini inceledi. 2020'deki Elazığ depreminin ardından oluşan sismik dinamikler ışığında, bu depremin kısmen artçı, kısmen de bağımsız bir olay olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

İnceleme ve Bulgular

Cornell Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görevde bulunan Dr. Judith Hubbard ve Dr. Kyle Bradley, bu depremi analiz ettikleri makalelerinde önemli bulgulara yer verdi. Malatya'daki depremin, 2020 Elazığ depreminin yarattığı etkilerin ardından belirlenen sismik boşluk alanında meydana geldiği iddiasında bulundular.

Depremin Konumu ve Etkileri

Uzmanlar, Malatya’daki depremin 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin artçıları arasında yer aldığını, ancak yüzey kırılmalarının biraz daha farklı bir alanda meydana geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, bu yeni depremin, Elazığ depreminin oluşturduğu kayma alanının çok yakınında bulunduğu ifade edildi.

Gelecek Tahminleri ve Sonuçlar

Analiz, 2020 ve 2023 depremlerinin fay üzerindeki baskıyı artırarak, Malatya'daki olayın olasılığını yükseltmiş olabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, bölgede yaklaşık 5 büyüklüğünde bir sarsıntı beklediklerini, ancak bu depremin öngörülen seviyeden daha büyük olduğunu belirtti.

Sonuç

ABD'li uzmanlar, depremin hem tetiklenmiş bir olay hem de bağımsız bir deprem olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak konunun daha fazla araştırma gerektirdiğini vurguladılar. Bu önemli çalışma, "Earthquake Insights" isimli dergide yayımlandı.