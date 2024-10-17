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Malatya Depremi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 1216 personel ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:27
Malatya Depremi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya'daki Deprem ve Devam Eden Çalışmalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesinde sürdürülen çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı.

Artçı Sarsıntılar ve Etkilenenler

Yapılan açıklamalara göre, depremin ardından 194 artçı sarsıntı gerçekleşmiş ve 249 vatandaşımız depremlerden etkilenmiştir. Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre, Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor," dedi.

Çalışmalara Katılan Personel ve Araç Sayısı

Yerlikaya, şu an itibarıyla depremlerden etkilenen illerde toplam 1216 personel ve 363 araçla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının bu çalışmalara katıldığını ifade etti.

Acil Çağrı İhbarları ve Yardım Faaliyetleri

112 Acil Çağrı Merkezi’ne şu ana kadar 1475 ihbar geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, bunlardan 1223'ünün bilgi, 252'sinin de yardım amaçlı olduğunu kaydetti.

Kızılay’ın Destek Faaliyetleri

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da toplam 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiği bilgisine de vurgu yapan Yerlikaya, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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