Malatya Doğanşehir'de 367 Köy Konutunun Anahtarları Teslim Edildi

Doğanşehir'de yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi; Yolkoru'da 79, Polat'ta 288 konut dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:42
Yolkoru ve Polat mahallelerinde 79 ve 288 konut hak sahiplerine verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.

Doğanşehir'e bağlı Yolkoru Mahallesi'nde tamamlanan 79 konut ile Polat Mahallesi'nde tamamlanan 288 konutun anahtar teslim törenleri gerçekleştirildi.

Törene katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Malatya Valisi Seddar Yavuz himayelerinde sürdürülen asrın inşa seferberliği ile depremin izlerinin silinmeye devam ettiğini vurguladı.

Sungur, depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmalarının sürdüğünü belirterek, evlerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

Anahtarlarını teslim alan depremzedeler daha sonra yeni evlerini gezdi.

