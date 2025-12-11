DOLAR
Malatya Trafik Kazasında Anne, Oğlu ve Kızı Kayseri’de Toprağa Verildi

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Saadet Taşkanat, oğlu Mustafa Nuri Taşkanat ve kızı Rukiye Sarımermer Kayseri’de defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:51
Kaza ve cenaze töreni

Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler, memleketleri Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri’ye getirildi.

Cenazeler, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

