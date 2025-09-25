Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır

Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan'dan açıklama

Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan, ordunun Gazze'de olası bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Bernama ajansının haberine göre, Jantan bu açıklamayı 14. Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nın kapanış töreninde yaptı.

Jantan, Malezya ordusunun uzun yıllara dayanan barış gücü tecrübesine vurgu yaparak, talep edilmesi halinde Filistin'e konuşlanmayı da kapsayacak şekilde herhangi bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduklarını belirtti. Ancak söz konusu katılımın misyonun etkinliğine ve güvenliğinin değerlendirilmesine bağlı olacağını ifade ederek, böyle bir kararın hükümet tarafından alınacağını vurguladı.

Jantan, konuyla ilgili olarak, "1960 yılından bu yana önce Kongo'da, ardından Somali, Bosna ve Kamboçya'da barış gücü operasyonlarına katıldık." dedi.