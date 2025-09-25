Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır

Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan, Malezya ordusunun talep edilmesi halinde Gazze'de olası bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır

Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır

Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan'dan açıklama

Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan, ordunun Gazze'de olası bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Bernama ajansının haberine göre, Jantan bu açıklamayı 14. Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nın kapanış töreninde yaptı.

Jantan, Malezya ordusunun uzun yıllara dayanan barış gücü tecrübesine vurgu yaparak, talep edilmesi halinde Filistin'e konuşlanmayı da kapsayacak şekilde herhangi bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduklarını belirtti. Ancak söz konusu katılımın misyonun etkinliğine ve güvenliğinin değerlendirilmesine bağlı olacağını ifade ederek, böyle bir kararın hükümet tarafından alınacağını vurguladı.

Jantan, konuyla ilgili olarak, "1960 yılından bu yana önce Kongo'da, ardından Somali, Bosna ve Kamboçya'da barış gücü operasyonlarına katıldık." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim