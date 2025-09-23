Mali, Burkina Faso ve Nijer UCM'den Resmen Çekildi

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:48
Üç Batı Afrika ülkesi Mali, Burkina Faso ve Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilişkilerini sonlandırdıklarını resmen açıkladı.

Ortak bildiri ve gerekçe

Üç ülkenin yayımladığı ortak bildiride, UCM'nin 'neo-kolonyal bir baskı aracı' haline geldiği ve adaletin seçici şekilde uygulandığı ileri sürüldü. Bildiride ayrıca, mahkemenin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar başta olmak üzere etkili yargılama yapamadığı iddia edildi.

Bildiride alınan kararın Roma Statüsü'nden çekilme olduğu ve bu kararın derhal yürürlüğe girdiği vurgulandı. Açıklamada, bundan sonra ülkelerin kendi değerlerine uygun yerel ve bölgesel adalet mekanizmaları geliştireceği kaydedildi.

Alternatif adalet yapısı

Haberde, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun daha önce yaptıkları açıklamaya atıfla, martta Sahel İttifakı Ceza ve İnsan Hakları Mahkemesinin kurulacağını duyurdukları hatırlatıldı.

Üç ülkenin kararının bölgesel ve uluslararası hukuk alanında yaratacağı etkiler izlenmeye devam ediyor.

