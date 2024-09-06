Mali, Sel Felaketinin Ardından Uluslararası Yardım İstedi

Mali'de Sel Felaketi

Mali, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 54 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında uluslararası yardım talebinde bulundu. Ülkenin Sağlık Bakanı Dr. Assa Badiallo Toure, Mali'nin acil olarak 5 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Acil Yardım Çağrısı

Bakan Toure, ülke genelinde 18 bölgeden 228 sel vakası bildirildiğini ve bu felaketten etkilenen 18 binden fazla ailenin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Toure, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Diğer Etkileyen Ülkeler

Mali'nin yanı sıra Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi diğer Afrika ülkeleri de benzer felaketlerle karşı karşıya. Bu bölgelerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.