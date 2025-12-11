Manavgat Adliye Kavşağında Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Adliye kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde bulunan Adliye kavşağında dün akşam saatlerinde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı’ndan Demokrasi Bulvarı yönüne seyir halinde olan Rıfat Ç. yönetimindeki 07 CAD 435 plakalı motosiklet, kavşağa girdiği sırada Mustafa G. yönetimindeki 07 MKE 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve İnceleme

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Rıfat Ç. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı ve ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirirken olay yerinde inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar net olarak görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

