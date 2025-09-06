Manavgat'ta Deniz Kaplumbağası Ambulansı Hizmete Giriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, deniz ve tatlı su ekosisteminden yararlanan tüm canlılar için deniz kaplumbağası ambulansı hizmete giriyor. Hizmet, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) bünyesinde yürütülecek ve Muğla'dan Mersin'e kadar uzanan kıyı hattında görev yapacak.

Ambulansın donanımı

Özel donanımlı araçta, yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi sağlayacak tıbbi malzemeler, ilk yardım çantaları ve acil müdahale kitleri bulunuyor. Ekipler olay yerinde güvenli ve hızlı müdahale yapabilecek şekilde hazırlanmış donanımla çalışacak.

Müdahale, rehabilitasyon ve ihbar hattı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak AA muhabirine, 7 gün 24 saat hizmet veren ihbar hattı aracılığıyla hızlı şekilde müdahaleye hazır olduklarını söyledi. DEKAFOK ekibinin veteriner hekimle koordineli şekilde olay yerine ulaştığını belirten Taşkavak, "Yaralı kaplumbağa, fok ya da farklı bir deniz canlısı alınarak rehabilitasyon merkezine getiriliyor. Gerekli görülürse veteriner kliniğinde operasyon yapılıyor." dedi.

Vatandaşlar 0850 535 07 07 numaralı hattan 7 gün 24 saat ihbarda bulunabilir; yalnızca yaralı hayvanlar değil, karaya çıkan dişi kaplumbağalar veya yeni çıkmış yavrular da bildirilebilir.

Ekibin çalışma prensibi

DEKAFOK gönüllü veterinerlerinden Mehmet Yüksel hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yüksel, "Ardından hayvanı merkezimize getiriyor, gerektiğinde kliniğimizde operasyon gerçekleştiriyoruz. Rehabilitasyonu tamamlanan canlıları yeniden denize bırakıyoruz. Nakil sırasında daha güvenli ve kontrollü olmak için genellikle 3-4 kişilik ekiple çalışıyoruz." diye konuştu.