Manavgat'ta yangın kontrol altına alındı — Yaklaşık 10 hektar zarar

Manavgat'ta yangın kontrol altına alındı

Gültepe-Yeniköy sınırındaki yangında yaklaşık 10 hektar zarar

Güncelleme: Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gültepe ve Yeniköy mahallelerinin sınırında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Müdahalede 3 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arozöz kullanıldı; ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler seralara ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

