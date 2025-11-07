Manisa'da Engelli Rampası ve Park Yeri İhlallerine 72 bin 461 TL Ceza

Yetkililerden sıkı denetim

Manisa'da yapılan denetimlerde, engelli rampalarını ve engelli park yerlerini işgal eden sürücülere yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, kural ihlallerine karşı kararlılık mesajı verdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 04-05 Kasım 2025 tarihlerinde, 17 ekip ve 34 personel ile "Engelli Rampa İhlallerine ve Engelli Park Yeri İhlallerine Yönelik Denetim" gerçekleştirildi.

Denetim sonunda engelli rampası ve geçiş yolları üzerine park etmek maddesinden 9, engelli park yerlerine park etmek maddesinden 33 ve diğer kanun maddelerinden 25 olmak üzere toplam 98 araç ve sürücüye 72 bin 461 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, engelli erişimine verilen önemin sürdürüleceğini ve ihlallerin takibinin devam edeceğini vurguladı.

MANİSA’DA ENGELLİ RAMPALARINI VE PARK YERLERİNİ İŞGAL EDEN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE 98 ARACA TOPLAM 72 BİN 461 TL CEZA KESİLDİ.