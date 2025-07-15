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Manisa'da İki Orman Yangını: Biri Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Sürüyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:54
Manisa'da İki Orman Yangını: Biri Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Sürüyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, iki ayrı bölgede meydana gelen orman yangınlarından biri başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Diğer yangına ise müdahale sürüyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan, Seyitoba Mahallesi'nde meydana gelen yangına karşılık olarak, 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye aracı, 15 su tankeri ve 7 iş makinesi ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın bölgesindeki ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

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