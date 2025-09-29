Manisa'da kaza: Pikap ile otomobil çarpıştı — 5 ölü, 6 yaralı

Manisa'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu bir pikapla çarpıştı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilmeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybedenler

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6)'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar ve durumu

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, pikapla çarpıştığı ve çarpışmanın ardından otomobilin alev aldığı yer aldı.