Manisa'da Pelin Karaca Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Manisa'da kayıp olarak aranıp cesedi Uşak'ta bulunan Pelin Karaca'yı öldürmekten yargılanan sanık Ali Uysal'a ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:39
Manisa'da Pelin Karaca Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Manisa'da Pelin Karaca Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Manisa merkezli soruşturmada kayıp olarak aranan ve cesedi Uşak'ta bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldürmekle suçlanan sanık Ali Uysal (38) hakkında mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Duruşmaya tutuklu sanık Ali Uysal, taraf avukatları ile maktulün ailesi katıldı. Sanık son savunmasında, olayın kaza sonucu meydana geldiğini ileri sürdü ve Karaca ile ormanlık alanda tartıştıklarını, eğimli bir yolda park halindeki otomobilin freninin boşalması sonucunda Karaca'nın aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

Uysal, Karaca'nın öldüğünü fark edince korkuya kapıldığını ve cesedi Uşak'ın Eşme ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı. Mahkeme heyeti ise sanığı, tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan mahkûm etti.

Baba Nuh Karaca, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızımın kanı yerde kalmadı. O, gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası acımıza bir nebze teselli oldu." dedi.

Anne Bihal Karaca ise kızının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü ve, "Pelin'im, ben sana verdiğim sözü tuttum. Kanını yerde bırakmadım. Devletimiz gereken cezayı verdi, Allah razı olsun. Artık kızımın mezarına gidip müjdeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Olay

26 Eylül 2024'ten sonra haber alınamayan Pelin Karaca için ailesi polise başvurmuştu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Ali Uysal, ifadesinde Karaca'nın cesedini 7 Ekim'de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını söyledi. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cesedi bulunmuş ve Uysal tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Türkiye-Japonya demiryolu işbirliği ve günün öne çıkan haberleri (18 Eylül 2025)
6
Pakistan'da Seller: 26 Haziran'dan Bu Yana 1002 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor