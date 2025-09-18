Manisa'da Pelin Karaca Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Manisa merkezli soruşturmada kayıp olarak aranan ve cesedi Uşak'ta bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldürmekle suçlanan sanık Ali Uysal (38) hakkında mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Duruşmaya tutuklu sanık Ali Uysal, taraf avukatları ile maktulün ailesi katıldı. Sanık son savunmasında, olayın kaza sonucu meydana geldiğini ileri sürdü ve Karaca ile ormanlık alanda tartıştıklarını, eğimli bir yolda park halindeki otomobilin freninin boşalması sonucunda Karaca'nın aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

Uysal, Karaca'nın öldüğünü fark edince korkuya kapıldığını ve cesedi Uşak'ın Eşme ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı. Mahkeme heyeti ise sanığı, tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan mahkûm etti.

Baba Nuh Karaca, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızımın kanı yerde kalmadı. O, gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası acımıza bir nebze teselli oldu." dedi.

Anne Bihal Karaca ise kızının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü ve, "Pelin'im, ben sana verdiğim sözü tuttum. Kanını yerde bırakmadım. Devletimiz gereken cezayı verdi, Allah razı olsun. Artık kızımın mezarına gidip müjdeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Olay

26 Eylül 2024'ten sonra haber alınamayan Pelin Karaca için ailesi polise başvurmuştu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Ali Uysal, ifadesinde Karaca'nın cesedini 7 Ekim'de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını söyledi. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cesedi bulunmuş ve Uysal tutuklanmıştı.