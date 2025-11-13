Manisa’da Polis Havada Yakalayarak Kediyi Kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikinci kattan düşen kedi, bir polis memurunun şapkasını çıkarıp havada yakalama girişimiyle yara almadan kurtuldu. O anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:19
Manisa’nın Salihli ilçesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma anı yaşandı. Tırmandığı binanın 2. katından düşen kedi, bir polis memurunun hamlesiyle zemine çarpmasının önlendiği şekilde kurtarıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Mithatpaşa Caddesi (Sevgi Yolu) üzerinde bulunan Devriye Ekipler Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırmandığı binanın 2. katında mahsur kalan kedi bir anda dengesini kaybedip aşağıya düştü.

O düşüşü fark eden, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, şapkasını çıkararak kediyi havada yakalamak için hamle yaptı. Polis kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüşünü yavaşlatarak zemine çarpmasını engelledi.

Kurtarılan kedi yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Görüntüler ve yankı

Kedinin kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, polisin ani refleksiyle hayat kurtaran müdahalesini gözler önüne serdi.

