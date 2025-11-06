Manisa'da Zabıta ve Emniyetten Şehzadeler'de Sevgi Yolu Denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, Şehzadeler ilçesindeki yayalara ayrılmış sevgi yollarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimin ayrıntıları

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Çimentepe Caddesi'nde yürütülen denetimde yayalara ayrılmış güzergahları işgal eden araçları kaldırdı ve sevgi yollarına giren motosiklet sürücülerini tek tek kontrol etti.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler önce sözlü olarak uyarıldı, gerektiğinde ise cezai işlem uygulandı. Park eden araçlar kaldırılırken, motosiklet sürücülerine yönelik uyarı ve yaptırım uygulandı.

Yetkiliden açıklama

Mücahit Uçar, denetimlerin vatandaşların güvenli yürümesini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Uçar, "Yayalara ayrılan yollarda güvenli geçişi sağlamak için denetimlerimiz sürecek. Kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaya güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

