DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,12 0,07%
ALTIN
4.592,58 -0,66%
BITCOIN
4.475.777,19 0,21%

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:21
Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Manisa-Akhisar karayolu Selimşahlar Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza Detayları

Mehmet Avcı yönetimindeki 45 Y 6375 plakalı kamyonetin, önünde seyreden Sait Yıldırım'ın kullandığı 45 ACG 595 plakalı otomobile arkadan çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Hakan Aral idaresindeki B 48 UYR yabancı plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Sait Yıldırım ile otomobilde bulunan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma

Kamyonet sürücüsü Mehmet Avcı, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri
2
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
3
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: R.Y. (27) Hastaneye Kaldırıldı
4
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
5
Ataşehir'de Orman Yangını Söndürüldü — Kayışdağı Ferhatpaşa
6
Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak
7
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark