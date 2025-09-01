Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Manisa-Akhisar karayolu Selimşahlar Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza Detayları

Mehmet Avcı yönetimindeki 45 Y 6375 plakalı kamyonetin, önünde seyreden Sait Yıldırım'ın kullandığı 45 ACG 595 plakalı otomobile arkadan çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Hakan Aral idaresindeki B 48 UYR yabancı plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Sait Yıldırım ile otomobilde bulunan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma

Kamyonet sürücüsü Mehmet Avcı, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

