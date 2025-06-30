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Manisa Kula'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 18:43
Manisa Kula'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını

Manisa'nın Kula ilçesinde, Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenememiş durumda.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbarın gerçekleştirilmesinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, derhal bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının yayılmasının önlenmesi adına tüm önlemler alınıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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