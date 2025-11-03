Manisa Kula'da Otomobil Devrildi: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara yolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında otomobilin devrilmesi sonucu Ahmet ve Ayşe Özen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 11:43
Kaza İzmir-Ankara yolunda, Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde, dün meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara yolunun Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki Kovukdere mevkisinde yaşandı. Sürücü Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, yol dışına çıkarak devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Özen ile eşi Ayşe Özen (75) sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi takiben hastanelere sevk edildi.

Yaralılar sırasıyla Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen çift kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından başlatıldı.

