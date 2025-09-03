Manisa Turgutlu'da Zincirleme Kaza: 4'ü Çocuk 6 Yaralı

Kaza Detayları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Manisa-Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazaya, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 APH 428 plakalı kamyonun, Mehmet Aktaş (45) idaresindeki 07 DDL 83 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpması sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, önündeki 59 AEN 797 plakalı tıra çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Aktaş ile araçta bulunan Bedirhan (8), Zeynep (12), Semanur (15), Sümeyye (16) ve Besime Aktaş (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi; kazaya karışan kamyon ve tır sürücüleri, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.