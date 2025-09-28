Mardin Dargeçit'te Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 7 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:29
Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Dargeçit-Midyat kara yolunun birinci kilometresinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 AEP 685 plakalı otomobil ile 80 AHV 399 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar

Kazada yaralananlar: M.M.K (2), M.B.D (5), M.L.D (6), E.D (11), A.K (24), S.K (26), N.D (32).

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

