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Mardin'de Kırmızı Kategori Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, PKK/KCK'nın kırmızı kategorisindeki terörist Ramazan Aktaş'ın Mardin'de yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:13
Mardin'de Kırmızı Kategori Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de Önemli Bir Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ilinde düzenlenen bir operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütünün kırmızı kategorisinde aranan Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ramazan Aktaş Hakkında Bilgi

Ramazan Aktaş, güvenlik güçleri tarafından aranan teröristler listesinde yer almakta ve bölgedeki güvenlik tehditlerinden biri olarak nitelendiriliyordu.

Operasyonun Önemi

Bu operasyonun, Mardin'deki güvenlik durumunu güçlendireceği ve terörle mücadele çalışmalarını destekleyeceği vurgulandı.

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