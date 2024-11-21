Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Vali Ozan Caddesi'nde bulunan Mardin Adliyesi yakınlarında yaşanan bir silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Saldırı nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Saldırıda avukat A.T. (39), M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A. (51) isimli şahıslar yaralandı. Olay sonrası, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı. Alınan ilk bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, olay sonrasında kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.