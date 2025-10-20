Mardin Kızıltepe'de 602 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi, 2 Tutuklu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 602 cep telefonu ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 19:07
Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 602 akıllı cep telefonu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

