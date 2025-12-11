DOLAR
Midyat’ta Koruyucu Aile Hizmet Modeli Bilgilendirme Toplantısı

Midyat'ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında koruyucu aile hizmet modeli tanıtıldı; 2025 'Aile Yılı' kapsamında farkındalık ve hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:24
Mardin’in Midyat ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Hizmet Modeli Bilgilendirme Toplantısı, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'nın Açılış Konuşması

‘’Bugün burada, bir çocuğun hayatına dokunmanın ve ona bir yuva sıcaklığı sunmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlamak için bir aradayız. Koruyucu ailelik bir çocuğa sadece kapınızı değil, kalbinizi açmaktır. Devletimiz, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan her çocuğu emanet bilinciyle korur. Ancak sevgi, şefkat ve güven bir ailenin sıcak ortamında yeşerir. İşte bu noktada koruyucu ailelerimiz, devletimizin en güçlü destekçileridir. Özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum bir çocuğun elinden tutmak, onun hayat yolculuğuna yön vermek hem insani hem toplumsal açıdan çok büyük bir iyiliktir. Bir çocuğun hayatı değiştiğinde, aslında geleceğimiz değişir. Halihazırda koruyucu ailelik yapan tüm ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Henüz bu konuda düşünen vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; sosyal hizmet birimlerimiz sürecin her aşamasında yanınızdadır.''

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan'ın Mesajı

İl Müdürü Murat Karaaslan, 2025 Aile Yılının getirdiği sorumluluklara vurgu yaparak koruyucu aile hizmetinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti:

‘’Hedefimiz toplumda koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırmak ve koruyucu ailelik hakkında farkındalık oluşturmak, her bireyin bu değerli sorumluluğun bir parçası olmasını teşvik etmek ve koruyucu aile hizmetinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmak, sadece o çocuğun değil, tüm toplumun geleceğini güzelleştirmektedir. Mardin’de faaliyet gösteren üç ayrı kuruluşumuzda çocuklarımıza sıcak bir yuva ortamı sunuyoruz. Merkezlerimize bağlı evlerde toplam 142 çocuğumuzun bakım ve korumasını devlet güvencesiyle sürdürmekteyiz. İlimiz genelinde 35 koruyucu ailemiz yanında 56 çocuğumuz, Midyat ilçemizde ise 7 koruyucu ailemizin yanında 12 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Temel hedefimiz; bu sayıları artırarak, kurum bakımındaki her bir çocuğumuzu sıcak bir aile ortamı ile buluşturmaktır'' dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen oturumda koruyucu aileler kendi deneyimlerini paylaştı; uzmanlar ise korunma ihtiyacı olan çocukların tanımı, hizmet modelleri ve koruyucu ailelere sunulan desteklere ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, koruyucu aileler ve gönüllüler katıldı.

